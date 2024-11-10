Олбани
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский биолог назвала простой способ быстро нейтрализовать стресс

Белорусский биолог сказала, как быстро уйти от психологического стресса.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский биолог доцент кафедры биохимии биологического факультета БГУ Оксана Губич в интервью sb.by назвала простой способ, как быстро нейтрализовать психологический стресс.

«В помощь физическая нагрузка. Как вариант — подняться по лестнице несколько раз, чтобы нейтрализовать эффект адреналина», — отметила специалист.

По словам Оксаны Губич, главное стрессы не заедать.

Ученый отметила, что стресс бывает не только психологический, например, при неприятностях на работе или в семье, но и физический, например, на высокую температуру, избыточную нагрузку, радиацию.

Для нейтрализации стресса не стоит забывать и об антиоксидантах. Врачи назвали доступные белорусам природные антиоксиданты, которые борются в том числе и с развитием онкологии (здесь подробнее).

Кстати, белорусский биолог назвала три простых эффективных способа, как тренировать мозг (подробнее здесь), а также три критических возраста для человека, когда может произойти слом (здесь подробности).