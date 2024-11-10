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В Башкирии похоронят погибшего в СВО Инфира Садикова

Глава Бураевского района Башкирии сообщил трагическую весть.

Источник: Комсомольская правда

В СВО погиб уроженец Бураевского района Инфир Садиков. Об этом сообщил глава Бураевского района Рушан Гареев.

Инфира должны были похоронить сегодня, 10 ноября, в деревне Новокизганово, однако в связи с переносом времени прибытия борта траурный митинг перенесли на 10:00 11 ноября.

Инфир родился в Бураевском районе, учился в Новокизгановской средней школе, после получил профессию электромонтера. После он служил в армии, а затем переехал в Дюртюлинский район, где трудился в разных организацияз.

Контракт с Министерством обороны России он подписал 4 апреля. Погиб 9 мая.

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