В Башкирии похоронят погибшего в СВО Инфира Садикова

В СВО погиб уроженец Бураевского района Инфир Садиков. Об этом сообщил глава Бураевского района Рушан Гареев.
Инфира должны были похоронить сегодня, 10 ноября, в деревне Новокизганово, однако в связи с переносом времени прибытия борта траурный митинг перенесли на 10:00 11 ноября.
Инфир родился в Бураевском районе, учился в Новокизгановской средней школе, после получил профессию электромонтера. После он служил в армии, а затем переехал в Дюртюлинский район, где трудился в разных организацияз.
Контракт с Министерством обороны России он подписал 4 апреля. Погиб 9 мая.
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