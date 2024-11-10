Как живут россияне в Мельбурне в 2024 году

В России я закончила языковую школу, откуда выпустилась с уровнем В2. С мужем я говорю свободно, но местных понимаю не всегда из-за довольно специфического акцента. Как-то мне нужно было записаться на УЗИ по беременности, а, как я уже говорила, все это в Австралии делается по телефону. Девушка на том конце провода начала задавать мне вопросы, и я растерялась. Обычно, если я что-то не понимаю, но слышу какое-то знакомое слово, то задаю уточняющие вопросы, и рано или поздно суть сказанного собеседником становится мне ясна. Тут я не понимала ни слова. Даже идей не было, о чем она спрашивала. Я попыталась переспросить, но результат был тем же. В какой-то момент девушка поняла, что ловить со мной нечего, и просто записала меня на прием. Когда я приехала в клинику, наш с ней диалог повторился. ~Я снова долго не понимала, о чем она меня спрашивает, пока муж, который стоял рядом, не перевел мне с английского на английский, что это было элементарное «date of birth» (с англ. дата рождения).~ Конечно, я знаю эти слова, просто местный акцент исказил их до неузнаваемости. Сегодня мой английский стал лучше, но все равно пока тяжеловато.