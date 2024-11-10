Землетрясение силой 3 балла ощутили жители Иркутска вечером 10 ноября

Землетрясение ощутили жители Иркутской области и Бурятии, вечером 10 ноября. Его эпицентр находился в Окинском районе Республики Бурятия. Сила подземных толчков составила 6 баллов. В Иркутске сила толчков ощущалась на 3 балла. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы России.
— В 20.11 по местному времени зарегистрировано сейсмособытие с эпицентром в Республике Бурятия в 10 километрах от населенного пункта Орлик. Разрушений и пострадавших нет, — рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии завершены поиски пропавшего без вести отца с двумя детьми. Мужчина уехал вместе с маленькими сыновьями из села Нижний Саянтуй вечером 9 ноября и их местонахождении ничего не было известно. К утру 10 ноября их нашли. Оказалось, что пропавшие находились в гостях у родных.