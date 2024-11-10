Землетрясение силой 3 балла ощутили жители Иркутска вечером 10 ноября

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии завершены поиски пропавшего без вести отца с двумя детьми. Мужчина уехал вместе с маленькими сыновьями из села Нижний Саянтуй вечером 9 ноября и их местонахождении ничего не было известно. К утру 10 ноября их нашли. Оказалось, что пропавшие находились в гостях у родных.