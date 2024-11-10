В Узбекистане пройдет «Неделя толерантности» — что в программе

Совместно с Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, а также партнерскими организациями в Ташкентском Доме фотографии проведут выставку «Узбекистан — толерантная земля», а совместно с Союзом писателей Узбекистана — выставку художественных произведений, вечера поэзии «Новый Узбекистан начинается с книг и чтения».