В Узбекистане пройдет «Неделя толерантности» — что в программе

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В Узбекистане пройдет «Неделя толерантности», сообщает UzA.
«В рамках реализации задач, определенных в Государственной программе текущего года,
Ее приурочат к 16 ноября — Международному дню толерантности.
В рамках «Недели толерантности» в махаллях, школах, средних специальных учебных заведениях и вузах организуют конкурсы сочинений, выставки «Национальные традиции и обычаи», музыкальные и поэтические вечера, фестивали, направленные на сохранение дружбы и согласия между представителями различных наций и народностей.
Совет Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента на улицах и в парках проведут культурные мероприятия «Узбекистан — толерантная страна», выставку литературно-художественных произведений с участием творческой интеллигенции, писателей и поэтов братских народов, представителей общественности.
Национальная телерадиокомпания Узбекистана и негосударственные телеканалы представят художественные и документальные фильмы, сериалы, рассказывающие о мире, дружбе, межнациональном согласии, царящих в республике, наследии великих предков.
Совместно с Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, а также партнерскими организациями в Ташкентском Доме фотографии проведут выставку «Узбекистан — толерантная земля», а совместно с Союзом писателей Узбекистана — выставку художественных произведений, вечера поэзии «Новый Узбекистан начинается с книг и чтения».
«Планируется наградить нагрудным знаком “Диний баг рикенглик” (“Религиозная толерантность”) соотечественников, внесших достойный вклад в дело религиозной и национальной толерантности» — говорится в сообщении.
Мастера культуры и искусства Узбекистана, творческие коллективы национальных культурных центров представят гала-концерт «Мелодии толерантности».
«Все это еще раз продемонстрирует, что сохранение мира и согласия, дружбы, единства, социально стабильной атмосферы в Узбекистане является приоритетным направлением государственной политики и долгом каждого соотечественника», — говорится в сообщении.