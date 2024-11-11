Индийский студент потерял в Перми паспорт и визу

Студент из Индии Мухаммед Али учится в Перми на врача, он учащийся четвертого курса Пермского медицинского университета имени Вагнера.
Мухаммед обратился в пермскую редакцию «Комсомольской правды» с просьбой помочь ему: недавно он где-то потерял важные документы, где именно, вспомнить точно не может.
— Потерял свой грин-файл, в котором есть мой паспорт, иммиграционная виза и все остальные документы, обнаружил потерю 2 ноября вечером, — сообщил индийский студент. — Пожалуйста, если кто-то нашел, позвоните мне!
Мы созвонились с сотрудниками медуниверситета, там пообещали, если документы не найдутся, помочь студенту направить в Москву заявление, где их могут восстановить.
— Но это придется ждать, а потом ехать в столицу, так что лучше бы, конечно, нашлись документы, — объяснили в вузе.
— У вас очень добрые люди, может быть, и помогут! — надеется Мухаммед.
А еще он уверяет, что ему нравится Пермь, хоть в ней зимой и бывает холодно. Он завел страницу во «ВКонтакте», где выкладывает селфи, в том числе и на фоне пейзажей нашего заснеженного города.
Если кто-то найдет потерянные Мохаммедом документы, позвонить ему можно по телефону 8−912−592−09−93, также можно сообщить о находке сотруднице медуниверситета по работе с иностранными студентами на номер 8−908−250−89−03.