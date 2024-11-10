Где и когда пройдет VI Евразийский аэрокосмический конгресс

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Шестой Евразийский аэрокосмический конгресс состоится 12 ноября на площадке Национального центра «Россия» в Москве и соберет более 600 делегатов из России, стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дружественных государств со всех континентов. Об этом сообщает пресс-служба центра.