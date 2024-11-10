Где и когда пройдет VI Евразийский аэрокосмический конгресс

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Шестой Евразийский аэрокосмический конгресс состоится 12 ноября на площадке Национального центра «Россия» в Москве и соберет более 600 делегатов из России, стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дружественных государств со всех континентов. Об этом сообщает пресс-служба центра.
«Двенадцатого ноября на площадке Национального центра “Россия” состоится Шестой Евразийский аэрокосмический конгресс — ключевое деловое событие в авиационной и космической отраслях. Мероприятие соберет более 600 делегатов из России, стран ЕАЭС и дружественных стран со всех континентов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, главная тема конгресса — стратегические изменения в авиационно-космической деятельности, связанные с ними задачи и управленческие вызовы.
«К участию в Конгрессе приглашены лидеры инновационных технологий управления производством, разработчики программного обеспечения и интеграторы программ жизненного цикла изделий, доказавших успешность своих решений в различных сегментах высокотехнологичного сотрудничества. Особое внимание уделяется партнерству в рамках БРИКС. Не сомневаюсь, что мероприятие будет способствовать установлению новых взаимовыгодных связей, дальнейшему укреплению сотрудничества, появлению новых научных контактов, развитию производственной кооперации», — отметил в своем приветствии участникам Конгресса первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.
Участники обсудят актуальные для высокотехнологичных отраслей вопросы, направленные на решение комплекса задач по импортозамещению и реструктуризации существующих производств, наращивание объема выпуска современной и конкурентоспособной продукции и многие другие темы.
Работу конгресса откроет пленарное заседание, куда вынесены вопросы стратегического характера перспективного развития авиационной и космической отрасли. Также в рамках мероприятия пройдут тематические конференции и круглые столы.
Конгресс проведут при поддержке Минпромторга России, а также ведущих предприятий авиационной и космической отраслей.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.