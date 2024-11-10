Брайан Мэй признался, что вначале Queen не были уверены во Фредди Меркьюри

Гитарист Брайан Мэй, известный как один из участников золотого состава Queen, рассказал о своем первом впечатлении от Фредди Меркьюри. По его словам, поначалу легендарный солист не производил хорошего впечатления и всех нервировал.
Он постоянно бегал туда-сюда и истошно вопил. Так что мы не могли не думать: «Это вообще сработает?».
Брайан Мэй.
гитарист Queen.
Мэй также подчеркнул, что покойный музыкант нравился далеко не всем. Многие из его знакомых называли Меркьюри веселым и интересным, но в то же время жестким.
Сам гитарист запомнил его как перфекциониста, передает Louder. Мэй заявил, что Меркьюри мог остаться доволен своим вокалом лишь после многочисленных дублей.
Ранее в этом году барабанщик Queen Роджер Тейлор выразил надежду, что коллектив займется новой музыкой.