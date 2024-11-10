Госстандарт поднял вопросы относительно двух моделей для дошкольников: сарафана и платья для девочек. Об этом сообщает БЕЛТА.
Оказалось, что эта одежда не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» в части гигроскопичности.
Для трикотажных изделий второго слоя дошкольного возраста этот показатель должен быть не менее 6%, тогда как у сарафана он составляет всего 3,6%, а у платья — лишь 1,5%.
Госстандарт обнаружил опасную детскую одежду белорусского производства
С 13 ноября на полках магазинов перестанет продаваться детская одежда, выпускаемая частным предприятием «КОТТОНИ КОМПАНИ» из Жабинки. Однако не все изделия будут сняты с продажи.
Госстандарт поднял вопросы относительно двух моделей для дошкольников: сарафана и платья для девочек. Об этом сообщает БЕЛТА.