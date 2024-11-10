Госстандарт обнаружил опасную детскую одежду белорусского производства

Госстандарт поднял вопросы относительно двух моделей для дошкольников: сарафана и платья для девочек. Об этом сообщает БЕЛТА.



Оказалось, что эта одежда не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» в части гигроскопичности.



Для трикотажных изделий второго слоя дошкольного возраста этот показатель должен быть не менее 6%, тогда как у сарафана он составляет всего 3,6%, а у платья — лишь 1,5%.