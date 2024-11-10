Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госстандарт обнаружил опасную детскую одежду белорусского производства

С 13 ноября на полках магазинов перестанет продаваться детская одежда, выпускаемая частным предприятием «КОТТОНИ КОМПАНИ» из Жабинки. Однако не все изделия будут сняты с продажи.

Госстандарт поднял вопросы относительно двух моделей для дошкольников: сарафана и платья для девочек. Об этом сообщает БЕЛТА.

Оказалось, что эта одежда не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» в части гигроскопичности.

Для трикотажных изделий второго слоя дошкольного возраста этот показатель должен быть не менее 6%, тогда как у сарафана он составляет всего 3,6%, а у платья — лишь 1,5%.