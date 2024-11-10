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Жителей Уфы предупредили о сильном ветре и гололедице

В столице Башкирии объявлено штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

Уже сегодня, 10 ноября, вечером в республике ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты. По информации спасателей, ожидается сильный ветер и снегопады. Предупреждение актуально также и на 11 октября.

В городе ожидают порывистый ветер до 14 м/с. Температура воздуха ночью −5,-7°, днем −2,-4°.

Уфимцев попросили соблюдать внимательность и избегать деревня, хрупкие конструкции и щиты.

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