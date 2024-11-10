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Новосибирцам назвали самый быстрый способ объехать пробки в непогоду

Этот вариант станет прекрасной альтернативой автомобилю.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирцам назвали самый быстрый способ объехать пробки в непогоду. Альтернативой автомобилю и автобусу может стать электричка. Она всегда стабильно ходит, и можно рассчитать время в пути.

— Жители микрорайона Весенний в Первомайском районе смогут добраться до остановочного пункта Речной вокзал за 9−14 минут. С левого берега Новосибирска, от станции Новосибирск-Западный, на правый, до остановочного пункта Гагаринская, расположенного вблизи улицы Красный проспект, путь занимает 25 минут, — сообщили в АО «Экспресс-пригород».

Также сообщается, что цена на билет в электричке такая же, как и в общественном транспорте.