МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением

«Из-за метели и гололеда могут возникнуть опасные ситуации на дорогах. В целях предотвращения ДТП и обеспечения безопасности всех участников движения настоятельно призываем вас соблюдать ПДД. Учитывая ухудшение видимости, просим не превышать скорость. Не совершайте резких маневров и соблюдайте безопасную дистанцию. Водителям надо быть предельно внимательными при появлении пешеходов. Важно проверить техническое состояние вашего автомобиля, установить зимние шины, которые обеспечат необходимое сцепление с дорогой», — обратились к казахстанцам в полиции.