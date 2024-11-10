Пресс-секретарь певца Shaman Коробков-Землянский умер в возрасте 40 лет

Пресс-секретарь Shaman Антон Коробков-Землянский скончался в возрасте 40 лет. Вечером 9 ноября он начал задыхаться у себя дома, медики не смогли его спасти. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Mash сообщил, что ранее проблем с сердцем у мужчины не было, однако в последнее время он «часто переживал на работе», а на этой неделе «разволновался» из-за скандала по поводу гонораров артистов. Сам Shaman после смерти пресс-секретаря назвал его своим другом и пожелал ему «Царствия Небесного».