Олбани
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международный рейтинг The World’s 100 Best Coffee Shop отметил три кафе в Минске

Три белорусские кофейни попали в международный топ-100.

Источник: Комсомольская правда

Три белорусские кофейни попали в престижный международный рейтинг The World’s 100 Best Coffee Shop топ-100, который оценивает кофейни и с помощью экспертов, и по голосам пользователей, сообщает социальная сеть рейтинга.

Среди белорусских кофеен там «Место» на проспекте Независимости, «Зерно» (проспект Независимости, улица Козлова, улица Интернациональная), Kitchen Coffee Roasters на улице Октябрьской. Все три расположены в Минске.

Рейтинг смотрит на атмосферу, сервис, мастерство бариста и качество кофе. При этом голоса кофеманов это только 30% успеха, 70% — это вердикт профессиональных экспертов.

Мы писали, что белорусский биолог назвала простой способ быстро нейтрализовать стресс (здесь подробнее).

А Синоптики сказали о холодной погоде с гололедом в Беларуси 11−13 ноября, когда зайти в кафе на кофе всегда кстати (подробнее здесь).