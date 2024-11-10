Международный рейтинг The World’s 100 Best Coffee Shop отметил три кафе в Минске

Три белорусские кофейни попали в престижный международный рейтинг The World’s 100 Best Coffee Shop топ-100, который оценивает кофейни и с помощью экспертов, и по голосам пользователей, сообщает социальная сеть рейтинга.
Среди белорусских кофеен там «Место» на проспекте Независимости, «Зерно» (проспект Независимости, улица Козлова, улица Интернациональная), Kitchen Coffee Roasters на улице Октябрьской. Все три расположены в Минске.
Рейтинг смотрит на атмосферу, сервис, мастерство бариста и качество кофе. При этом голоса кофеманов это только 30% успеха, 70% — это вердикт профессиональных экспертов.
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