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В Краснодаре и пригороде примерно 30 улиц останутся без света

Жителей станицы Старокорсунской под Краснодаром предупредили об отключении света утром 11 ноября.

Без электроэнергии жители города и пригорода останутся с 9:00 до 17:00.

В МЦУ Краснодара и ЕДДС сообщили, что обесточены будут дома примерно на 30 улицах. Света не будет на ул. Садовой, Шевченко, Украинской, Чонгарской, Малолагерной, Запорожской, Заставной, Преградной, Пролетарской, Обрывной, Придорожной, Луговой, Бригадной.

А также Тенгинской, Цветочной, Спортивной, Бурсаковской, Бородинской, Вознесенской, Лебяжьей, Лабинской, Владимирской, Полковой, Молодежной, Васильевской, Запорожской, Новосеверской и Звездной. Ограничения связаны с плановыми работами.

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