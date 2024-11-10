В Краснодаре и пригороде примерно 30 улиц останутся без света

Без электроэнергии жители города и пригорода останутся с 9:00 до 17:00.
В МЦУ Краснодара и ЕДДС сообщили, что обесточены будут дома примерно на 30 улицах. Света не будет на ул. Садовой, Шевченко, Украинской, Чонгарской, Малолагерной, Запорожской, Заставной, Преградной, Пролетарской, Обрывной, Придорожной, Луговой, Бригадной.
А также Тенгинской, Цветочной, Спортивной, Бурсаковской, Бородинской, Вознесенской, Лебяжьей, Лабинской, Владимирской, Полковой, Молодежной, Васильевской, Запорожской, Новосеверской и Звездной. Ограничения связаны с плановыми работами.