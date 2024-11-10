Лидер KISS назвал шоу аватаров «Цирком Дю Солей» во вселенной «Звездных войн»

Участник глэм-метал-группы KISS Пол Стэнли высказался о том, чего стоит ожидать от шоу с голографическими версиями коллектива. Его премьера намечена на 2027 год, разработкой занимается Pophouse Entertainment — та же компания, что создала голограммы ABBA.
Музыкант описал грядущий проект как сочетание «Цирка дю Солей» со «вселенной Звездных войн» и «концертом KISS». По словам Стэнли, шоу будут иммерсивными: будут задействованы «жар, пламя, ветер и летающие штуки», цитирует NME.
Лидер KISS также отметил, что передача прав на их творчество в руки Pophouse ощущалась «как уход из дома». Тем не менее это действие не перечеркнуло их творческое наследие и позволило музыкантам остаться теми, кем они были и раньше.
О желании легенд глэм-метала продолжать карьеру в новом виде стало известно в декабре 2023 года. Именно тогда коллектив сыграл свой последний живой концерт на Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.