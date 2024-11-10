Минск отказался от металлических контейнеров для мусора в пользу пластиковых

Замена идет поэтапно. За десять месяцев 2024-го в многоквартирном жилфонде уже заменили 2472 контейнера. «1 896 для ТКО и 576 для ВМР», — уточняют в агентстве. Причем ЖКХ пяти районов белорусской столицы (Московского, Октябрьского, Партизанского, Первомайского и Фрунзенского) уже завершило работы в 2024-м. К концу года с задачей справятся в Советском и Центральном районе. А в Ленинском и Заводском еще предстоит заменить порядка 1000 контейнеров. Это будет сделано в 2025-м.