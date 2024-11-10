Минск отказался от металлических контейнеров для мусора в пользу пластиковых

В Минске решили судьбу металлических контейнеров для мусора в пользу пластиковых аналогов. Об этом агентству «Минск-новости» рассказали Минском городском жилищном хозяйстве.
Речь идет как о контейнерах из мусороприемных камер жилых домов, так и о размещенных на контейнерных площадках во дворах. В результате замены отслужившие свое металлические баки (их объем 0,75 кубического метра) уступят место пластиковым на 1,1 «куба» еврообразца. Кроме легкости и удобства в эксплуатации, больший объем — существенный фактор. Ведь это позволит сократить число рейсов мусоровозов.
Замена идет поэтапно. За десять месяцев 2024-го в многоквартирном жилфонде уже заменили 2472 контейнера. «1 896 для ТКО и 576 для ВМР», — уточняют в агентстве. Причем ЖКХ пяти районов белорусской столицы (Московского, Октябрьского, Партизанского, Первомайского и Фрунзенского) уже завершило работы в 2024-м. К концу года с задачей справятся в Советском и Центральном районе. А в Ленинском и Заводском еще предстоит заменить порядка 1000 контейнеров. Это будет сделано в 2025-м.
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