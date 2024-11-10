Собчак заявила о поборах в школе Башкортостана

«В Башкортостане родители жалуются на “поборы” со стороны школы. Классный руководитель одного из классов школы № 157 в Уфе объявила сбор денег на пробники по ОГЭ, которые пройдут в ноябре, — по 250 рублей за русский язык и математику», — рассказала Собчак в своем telegram-канале, ссылаясь на сообщение одной из родительниц. По словам последней, это не первый раз, когда в школе вынуждали тратиться на экзаменационные пробники. Кроме того, взрослых вынуждают сдавать деньги в фонд класса и некий «школьный фонд “Наследие”, добавила журналистка.