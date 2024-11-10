Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане из-за метели, дождей и тумана

По прогнозам «Казгидромета», в понедельник, 11 ноября, большая часть территории страны по-прежнему будет находиться под влиянием северного циклона, с которым сохранятся осадки в виде дождя и снега, на севере, в центре и востоке метель. По республике ожидается гололёд, туман, усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.