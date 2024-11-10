В Башкирии похолодает до −15 градусов

По данным Башгидромета, в понедельник местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью −5, −10 градусов, при прояснениях до −15. Днем — 2, −7 градусов.