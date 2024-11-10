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В Башкирии похолодает до −15 градусов

Синоптики сообщили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня.

Сейчас в Олбани: +8° 5 м/с 42% 760 мм рт. ст. +7°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, в понедельник местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью −5, −10 градусов, при прояснениях до −15. Днем — 2, −7 градусов.

Во вторник, 12 ноября, местами по республике вновь пройдет небольшой снег, на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −4, −9 градусов, при прояснениях до −14. Днем 0, −5 градусов.

В среду, 13 ноября, ожидается небольшой снег, местами до умеренного, на дорогах гололедица. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью −2, −7 градусов, днем −1, −6.