В Башкирии похолодает до −15 градусов

По данным Башгидромета, в понедельник местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью −5, −10 градусов, при прояснениях до −15. Днем — 2, −7 градусов.
Во вторник, 12 ноября, местами по республике вновь пройдет небольшой снег, на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −4, −9 градусов, при прояснениях до −14. Днем 0, −5 градусов.
В среду, 13 ноября, ожидается небольшой снег, местами до умеренного, на дорогах гололедица. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью −2, −7 градусов, днем −1, −6.