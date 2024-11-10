Экс-гитарист Megadeth Кико Лорейро выпустил клип на трек Point Of No Return

Бразильский гитарист Кико Лорейро, известный прежде всего своим участием в Megadeth, поделился видеоклипом на песню Point Of No Return. Композиция вошла в сольный альбом музыканта Theory Of Mind, увидевший свет в октябре этого года.
По словам Лорейро, композиция посвящена «бесповоротной перемене», с которой сталкивается современное общество. По мнению музыканта, мы движемся в будущее, в котором человечество и технологии будут неразрывно связаны. Именно этот порог и кажется гитаристу точкой невозврата, о которой поется в песне.
Лорейро также подчеркнул, что искусственный интеллект сегодня — это не инструмент, а сущность, с которой человеку придется сосуществовать.
Режиссером клипа выступил Лео Либерти, ранее работавший с Megadeth и Ди Снайдером, сообщает Blabbermouth.
Ранее в этом году ню-метал-коллектив Limp Bizkit выпустил клип, полностью сгенерированный нейросетью.