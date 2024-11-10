Экс-гитарист Megadeth Кико Лорейро выпустил клип на трек Point Of No Return

По словам Лорейро, композиция посвящена «бесповоротной перемене», с которой сталкивается современное общество. По мнению музыканта, мы движемся в будущее, в котором человечество и технологии будут неразрывно связаны. Именно этот порог и кажется гитаристу точкой невозврата, о которой поется в песне.