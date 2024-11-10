Солист «Иванушек» Игорь Сорин родился 55 лет назад

10 ноября поэту, музыканту, солисту «золотого» состава группы «Иванушки International» Игорю Сорину могло бы исполниться 55 лет. Позитивный и энергичный на сцене, но чувствительный и ранимый в жизни, он быстро устал от обрушившейся на него славы и ушел из «Иванушек», чтобы делать совсем другую музыку. Поклонники с нетерпением ждали его первый сольный альбом, но так и не дождались — музыкант трагически погиб, не дожив даже до 30-летия. Что случилось с Игорем Сориным — в материале «Газеты.Ru».