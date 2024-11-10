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Солист «Иванушек» Игорь Сорин родился 55 лет назад

10 ноября поэту, музыканту, солисту «золотого» состава группы «Иванушки International» Игорю Сорину могло бы исполниться 55 лет. Позитивный и энергичный на сцене, но чувствительный и ранимый в жизни, он быстро устал от обрушившейся на него славы и ушел из «Иванушек», чтобы делать совсем другую музыку. Поклонники с нетерпением ждали его первый сольный альбом, но так и не дождались — музыкант трагически погиб, не дожив даже до 30-летия. Что случилось с Игорем Сориным — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

10 ноября поэту, музыканту, солисту «золотого» состава группы «Иванушки International» Игорю Сорину могло бы исполниться 55 лет. Позитивный и энергичный на сцене, но чувствительный и ранимый в жизни, он быстро устал от обрушившейся на него славы и ушел из «Иванушек», чтобы делать совсем другую музыку. Поклонники с нетерпением ждали его первый сольный альбом, но так и не дождались — музыкант трагически погиб, не дожив даже до 30-летия. Что случилось с Игорем Сориным — в материале «Газеты.Ru».


1 сентября 1998 года Игорь Сорин выпал с балкона шестого этажа квартиры-студии на западе Москвы, где вместе с музыкантами из группы «Формация DSM» работал над записью своей дебютной сольной пластинки. По словам звукорежиссера коллектива, под утро Игорь пошел на балкон «освежиться» и не вернулся — а через некоторое время его нашли лежащим внизу на газоне.


Сорин чудом выжил после падения: без сознания он был доставлен в 71-ю городскою больницу, где врачи диагностировали у него перелом позвоночника и полный паралич нижней части тела. Медики приняли решение делать сложнейшую операцию, но сразу предупредили родителей музыканта, что даже если он выживет, то навсегда останется парализованным. Незадолго до операции Сорин пришел в сознание и несколько минут поговорил с матерью.


«Меня подвели к кровати, и я увидела совершенно спокойное лицо. Он сказал: “Мам, поцелуй меня”. Я поцеловала и поняла, что это конец», — рассказывала Светлана Сорина телеведущей Оксане Пушкиной.


Операция прошла успешно, но выкарабкаться артисту не удалось: после трех дней борьбы его сердце не выдержало. 4 сентября 1998 года Игорь Сорин скончался на 29-м году жизни.




Что случилось с Игорем Сориным в то роковое утро, доподлинно неизвестно. При этом версий трагедии до сих пор множество.


Игоря Сорина убили.


Мать Сорина была уверена, что ее сына убили. По мнению женщины, в ту ночь в квартире-студии на улице Вересаева произошла драка, в результате которой неизвестные свернули артисту шею, а затем, испугавшись, вынесли его тело под балкон.


«Врач, делавший вскрытие тела, сказал мне, что внутренние органы были совершенно целыми. Тогда как при падении с шестого этажа должны быть повреждены или сдавлены. При этом сломаны шейные позвонки», — поделилась она в беседе с NEWS.ru.


Женщина добавила, что люди, с которыми Игорь в ту ночь находился в квартире, практически сразу после несчастного случая переехали жить за границу. Версию о том, что Сорина могли убить, поддержал и его экс-коллега по «Иванушкам» Андрей Григорьев-Апполонов. В интервью каналу «Москва 24» артист заявил, что тоже не заметил на теле Сорина синяков, которые, по его мнению, должны были сопутствовать падению с высоты.


«Я навещал Игоря в больнице, и у него не было синяков. С шестого этажа ты упадешь без синяков? Ему просто свернул шею какой-то каратист», — сказал Григорьев-Апполонов.


Игоря Сорина погубили наркотики.


По некоторым данным, в момент трагедии Игорь Сорин был в состоянии наркотического опьянения — и мог случайно выпасть из окна. Источники «Коммерсанта» в околомузыкальных кругах утверждали, что артист «давно и плотно сидел на наркотиках».


О пагубном пристрастии музыканта говорил и его друг, журналист Отар Кушанашвили.




«Он, как любой наркоман, послал весь мир. Я прихожу в его художественную мастерскую, а там [следы употребления наркотиков]. Он сидит, пишет какую-то композицию, выпускает песню. А потом я встречаю Игоря Матвиенко в слезах, и он говорит: “Мы практически потеряли его. Такую [фигню] пишут только под воздействием”, — рассказал журналист в эфире шоу доктора Лазарева.


Сам Игорь Матвиенко долгое время хранил молчание, но в 2018 году дал интервью aif.ru, в котором обмолвился о том, что и Игоря Сорина, и впоследствии занявшего его место Олега Яковлева погубили пагубные пристрастия.


«К сожалению, с Олегом произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий или спортсменов, которые бросают спорт. Его погубила зависимость. В его случае это был алкоголь. Не только Олег Яковлев, но и Игорь Сорин рано ушел, правда, от наркотиков», — заявил продюсер «Иванушек International».


Спустя два года Матвиенко вновь высказался на эту тему, уточнив, что узнал о зависимости Сорина лишь после его ухода из группы.


«До конца не знаю, что там произошло. Но он попал в дурную компанию людей, которые конкретно “сидели” на наркоте Денег было немного, поэтому все это было не очень хорошего качества. Хотя разницы нет, какого “качества” наркота. Итог один», — предположил он.


При этом экспертиза не выявила в крови Сорина следов алкогольных или наркотических веществ.




Следствие считало основной версией трагедии самоубийство.


Никотин, алкоголь и наркотики вредят здоровью и приводят к смерти. Не стоит их употреблять.