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Похолодание до −5 и туманы ожидаются в Ростовской области с 11 ноября

Синоптики рассказали о погоде в Ростовской области на следующей неделе.

Понижение температуры до −5 градусов и туманы ожидаются в Ростовской области на предстоящей неделе с 11 ноября. Об этом говорится в прогнозе синоптиков.

Завтра, 11 ноября, ночная температура воздуха в регионе установится в пределах от 0 до +5 градусов, при прояснениях будет до −3, днем обещают +3−8 градусов. Ветер — северо-восточный 6−11 м/с. Ночь должна пройти без осадков, но с туманом. Также туманная завеса может сохраниться в утренние часы. Днем местами возможен небольшой дождь.

В период с вечера 11 ноября до вечера 18 ноября по ночам также ожидается от 0 до +5 градусов, при прояснениях до −5, днем — до +3−8 градусов. Ветер — восточной четверти 6−11 м/с. Ночью и утром — туман, днем преимущественно без осадков.