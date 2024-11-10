Похолодание до −5 и туманы ожидаются в Ростовской области с 11 ноября

Понижение температуры до −5 градусов и туманы ожидаются в Ростовской области на предстоящей неделе с 11 ноября. Об этом говорится в прогнозе синоптиков.
Завтра, 11 ноября, ночная температура воздуха в регионе установится в пределах от 0 до +5 градусов, при прояснениях будет до −3, днем обещают +3−8 градусов. Ветер — северо-восточный 6−11 м/с. Ночь должна пройти без осадков, но с туманом. Также туманная завеса может сохраниться в утренние часы. Днем местами возможен небольшой дождь.
В период с вечера 11 ноября до вечера 18 ноября по ночам также ожидается от 0 до +5 градусов, при прояснениях до −5, днем — до +3−8 градусов. Ветер — восточной четверти 6−11 м/с. Ночью и утром — туман, днем преимущественно без осадков.