Похолодание до −5 и туманы ожидаются в Ростовской области с 11 ноября

Завтра, 11 ноября, ночная температура воздуха в регионе установится в пределах от 0 до +5 градусов, при прояснениях будет до −3, днем обещают +3−8 градусов. Ветер — северо-восточный 6−11 м/с. Ночь должна пройти без осадков, но с туманом. Также туманная завеса может сохраниться в утренние часы. Днем местами возможен небольшой дождь.