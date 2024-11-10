Какие дороги закрыты в Казахстане

10 ноября 2024 года в 17:30 в области Абай в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги «Омск-Майкапшагай» км 910−1002 (участок с. Калбатау — с. Кокпекти).