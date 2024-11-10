Какие дороги закрыты в Казахстане

10 ноября 2024 года в 17:00 в ВКО в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на следующих дорогах:
- «Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 1123−1191, участок с. Предгорное-г. Шемонаиха;
- «Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 1194−1212, участок г. Шемонаиха-гр.РФ;
- «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15−105, участок п. Белоусовка-г. Риддер.
Ориентировочное открытие дороги — 11 ноября 2024 года в 06:00.
10 ноября 2024 года в 21:00 в ВКО в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Семей» км 10−103 (с. Герасимовка — гр. области Абай).
Павлодарская область:
10 ноября 2024 года в 18:30 в Павлодарской области в связи ухудшением погодных условий в области Абай введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги «Омск-Майкапчагай» км 427−587 (п. Кенжеколь-гр. области Абай).
Северо-Казахстанская область:
10 ноября 2024 года в 19:00 в СКО в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех автотранспортов на участке автодороги «Мамлютка-Костанай» км 0−180 (г. Мамлютка — гр. Костанайской области).
Костанайская область:
10 ноября 2024 года в 19:00 в Костанайской области в связи ухудшением погодных условий в СКО введено ограничение движения для всех автотранспортов на участке автодороги «Мамлютка-Костанай» км 180−250 (граница СКО — п. Узынколь).
Ориентировочное открытие дороги — 11 ноября 2024 года в 06:00.
Область Абай:
10 ноября 2024 года в 17:30 в области Абай в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги «Омск-Майкапшагай» км 910−1002 (участок с. Калбатау — с. Кокпекти).
Ориентировочное открытие дороги — 11 ноября 2024 года в 06:00.
10 ноября 2024 года в 19:30 в области Абай в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги «Алматы — Усть-Каменогорск» км 615−967 (гр. области Жетысу — с. Калбатау).
10 ноября 2024 года в 21:00 в области Абай в связи ухудшением погодных условий в ВКО введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Семей» км 103−198 (гр. ВКО — г. Семей).
Ориентировочное открытие дороги — 11 ноября 2024 года в 08:00.
Область Жетысу:
10 ноября 2024 года в 19:30 в области Жетысу в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги «Алматы — Усть-Каменогорск» км 585−615 (г. Ушарал — гр. области Абай).
Ориентировочное открытие дороги — 11 ноября 2024 года в 06:00.
Карагандинская область:
10 ноября 2024 года в 20:30 в Карагандинской области в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги «Екатеринбург-Алматы» км 1353−1426, 1426−1446 (гр. Акмолинской области — ПВП Темиртау, ПВП Темиртау — г. Темиртау).
Акмолинская область:
10 ноября 2024 года в 20:30 в Акмолинской области в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги «Екатеринбург-Алматы» км 1291−1353 (ПВП Жибек Жолы — гр. Карагандинской области).
Ориентировочное открытие дороги — 11 ноября 2024 года в 08:00.