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В Ростовской области на планерке Юрия Слюсаря обсудят мусор, дороги и транспорт

Врио главы Ростовской области собирается провести первую планерку.

Источник: Комсомольская правда

На первой планерке временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обсудит с подчиненными обращения жителей региона.

— Зафиксировали 2,5 тысячи реальных проблем с понятными адресами: 21% — дороги, 15% — благоустройство, 14% — ЖКХ, 10% — общественный транспорт. Не ожидал, что в пятерку вопросов войдет вывоз мусора и обращения с отходами, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Напомним, ранее чиновник обратился к жителям Дона и попросил обозначить в комментариях сферы, на которые следует в первую очередь обратить внимание. После этого под постом врио главы региона люди оставили более 7 тысяч сообщений.