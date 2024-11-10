В Ростовской области на планерке Юрия Слюсаря обсудят мусор, дороги и транспорт

На первой планерке временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обсудит с подчиненными обращения жителей региона.
— Зафиксировали 2,5 тысячи реальных проблем с понятными адресами: 21% — дороги, 15% — благоустройство, 14% — ЖКХ, 10% — общественный транспорт. Не ожидал, что в пятерку вопросов войдет вывоз мусора и обращения с отходами, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Напомним, ранее чиновник обратился к жителям Дона и попросил обозначить в комментариях сферы, на которые следует в первую очередь обратить внимание. После этого под постом врио главы региона люди оставили более 7 тысяч сообщений.