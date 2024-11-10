Дэвид Эллефсон заявил, что мог стать басистом Metallica вместо Роберта Трухильо

Мастейн дал Эллефсону свое благословение, и басист потратил немало времени на то, чтобы выучить партии из репертуара Metallica. Это помогло ему увидеть «разницу между двумя коллективами». Тем не менее обратного звонка он так и не получил, а вскоре стало известно о назначении на позицию Роберта Трухильо. Он играет с Metallica и по сей день и, по мнению Эллефсона, это был верный выбор.