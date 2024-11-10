Дэвид Эллефсон заявил, что мог стать басистом Metallica вместо Роберта Трухильо

Экс-басист Megadeth Дэвид Эллефсон, покинувший группу в 2021-м, заявил, что мог стать участником Metallica. Эта возможность появилась у музыканта в 2001-м, когда был уволен Джейсон Ньюстед, предыдущий басист коллектива.
Дейв Мастейн, некогда бывший также и участником Metallica, сам посоветовал товарищу пройти прослушивание. Согласно Эллефсону, с лидером Megadeth связался сам Ларс Ульрих. Ударник Metallica сообщил, что Дэвид попал в «шорт-лист претендентов» и поинтересовался, можно ли связаться с ним напрямую, передает Metal Injection.
Мастейн дал Эллефсону свое благословение, и басист потратил немало времени на то, чтобы выучить партии из репертуара Metallica. Это помогло ему увидеть «разницу между двумя коллективами». Тем не менее обратного звонка он так и не получил, а вскоре стало известно о назначении на позицию Роберта Трухильо. Он играет с Metallica и по сей день и, по мнению Эллефсона, это был верный выбор.
Ранее бывший участник Megadeth Кико Лорейро выпустил клип на песню из своего сольного альбома.