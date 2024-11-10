В Башкирии посчитали безработных

Как сообщал ранее Башинформ, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июне — августе 2024 года превысила 1,951 млн человек. Из них более 1,917 млн человек, или 98,2% рабочей силы, классифицировались как занятые экономической деятельностью и 34,2 тыс. человек (1,8%) — как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. То есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.