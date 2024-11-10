Олбани
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии посчитали безработных

К концу сентября 2024 года в службе занятости населения Башкирии состояли на учете 10,5 тысячи человек, не занятых трудовой деятельностью. Из них численность официально зарегистрированных в качестве безработных составила 9 тысяч человек, сообщили в Башстате.

Источник: Башинформ

«Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% к численности рабочей силы», — уточнили статистики.

За сентябрь этого года статус безработного в Башкирии получили 2 тысячи человек, трудоустроены за месяц 2,1 тысячи безработных. Между тем, в республиканском банке вакансий к концу сентября насчитывалось 57,1 тысячи свободных рабочих мест. Это на 2,8 процента меньше, чем в августе 2024-го.

Как сообщал ранее Башинформ, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июне — августе 2024 года превысила 1,951 млн человек. Из них более 1,917 млн человек, или 98,2% рабочей силы, классифицировались как занятые экономической деятельностью и 34,2 тыс. человек (1,8%) — как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. То есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.