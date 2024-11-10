Полина Гагарина заявила, что посвятила песню «Колыбельная» своей первой любви

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина рассказала, что стало вдохновением для ее дебютной композиции. Оказалось, что певица написала песню «Колыбельная» благодаря своему первому возлюбленному. Ей самой тогда было 18 лет.
«Колыбельная» помогла Гагариной занять третье место на международном конкурсе, сообщает Пятый канал. Именно этот момент артистка назвала началом своей карьеры.
Впоследствии композиция вошла в дебютный альбом Гагариной «Попроси у облаков» (2007).
Ранее певице присудили титул народной артистки Башкортостана.