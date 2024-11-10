СК устанавливает личности девушек, пошутивших о новом теракте в «Крокусе»

С тех пор в России также завели несколько дел об оправдании терроризма в отношении людей, которые, по версии следствия, одобряли действия нападавших. Фигурантом одного из таких дел стал Николай Конашенок — муж бывшего генерального директора пространства «Новая Голландия». После теракта в «Крокус Сити Холле» он заявил в соцсетях, что террористы «ошиблись», выбрав концертный зал в Красногорске вместо Кремля. Мужчину арестовали, а впоследствии внесли в реестр террористов и экстремистов. Сам он заявлял, что жалеет о своих словах.