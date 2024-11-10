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В Ростове на месяц ограничат проезд по улице Комсомольской

Участок улицы Комсомольской в Ростове частично перекроют с 16 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на месяц ограничат проезд по участку улицы Комсомольской, сообщает городской департамент автодорог.

— С 16 ноября по 16 декабря 2024 года будет ограничен проезд на улице Комсомольской от улицы 39-я Линия до Комсомольской, 62, — предупредили водителей.

Сложности с проездом ожидаются из-за переноса сроков работ на газопроводе.

Добавим, также с 16 ноября в Ростове введут запрет на остановку транспорта в районе переулка Крепостного, с западной стороны от строения № 87 до улицы Пушкинской.