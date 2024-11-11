Что можно и нельзя делать в день Аврамия Овчара 11 ноября на пастуший праздник

Не следует впускать в дом незнакомых людей. Кроме того, маленьких детей старались не оставлять одних, чтобы с ними не случились неприятности. Запрещено 11 ноября проводить в обществе с малознакомыми людьми. Предки верили, что могут возникнуть разногласия и ссоры.