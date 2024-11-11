Что можно и нельзя делать в день Аврамия Овчара 11 ноября на пастуший праздник

Православная церковь 11 ноября вспоминает святого Аврамия Ростовского. В народе принято отмечать день Аврамия Овчара. Однако есть и другое название — пастуший, или овчарный праздник.
Что нельзя делать 11 ноября.
Не следует впускать в дом незнакомых людей. Кроме того, маленьких детей старались не оставлять одних, чтобы с ними не случились неприятности. Запрещено 11 ноября проводить в обществе с малознакомыми людьми. Предки верили, что могут возникнуть разногласия и ссоры.
Что можно делать 11 ноября.
По традиции, в указанный день было принято молиться святому Аврамию. Все дело в том, что он считался заступником овчаров. У него, как правило, просили сберечь стада. Также 11 ноября устраивали семейные обеды.
Согласно приметам, голуби, которые воркуют, говорят про хорошую погоду. В том случае, если пошел дождь или снег, то 21 ноября ждали оттепель. Облака, плывущие низки по небу, предупреждают о похолодании.
Тем временем синоптики сказали о холодной погоде с гололедом в Беларуси 11−13 ноября.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября в Беларуси: «Вместо теплого воздуха с Атлантики придут холодные массы из полярных широт».
А еще Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 16 ноября.