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Что можно и нельзя делать в день Аврамия Овчара 11 ноября на пастуший праздник

Собрали приметы и запреты на 11 ноября, когда празднуют день Аврамия Овчара.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 11 ноября вспоминает святого Аврамия Ростовского. В народе принято отмечать день Аврамия Овчара. Однако есть и другое название — пастуший, или овчарный праздник.

Что нельзя делать 11 ноября.

Не следует впускать в дом незнакомых людей. Кроме того, маленьких детей старались не оставлять одних, чтобы с ними не случились неприятности. Запрещено 11 ноября проводить в обществе с малознакомыми людьми. Предки верили, что могут возникнуть разногласия и ссоры.

Что можно делать 11 ноября.

По традиции, в указанный день было принято молиться святому Аврамию. Все дело в том, что он считался заступником овчаров. У него, как правило, просили сберечь стада. Также 11 ноября устраивали семейные обеды.

Согласно приметам, голуби, которые воркуют, говорят про хорошую погоду. В том случае, если пошел дождь или снег, то 21 ноября ждали оттепель. Облака, плывущие низки по небу, предупреждают о похолодании.

Тем временем синоптики сказали о холодной погоде с гололедом в Беларуси 11−13 ноября.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября в Беларуси: «Вместо теплого воздуха с Атлантики придут холодные массы из полярных широт».

А еще Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 16 ноября.