Кондитер в Академию, кладовщик в детсад, аппаратчик водоочистки в ФОЦ. Десять любопытных вариантов подработки из Банка вакансий назвали белорусам в ноябре 2024

Сразу 10 интересных вакансий на подработку назвали в ноябре 2024 года. Чтобы узнать о вариантах частичной занятости и подработки на неполный рабочий день, обращаемся, как и в октябре-2024, к данным Общереспубликанского банка вакансий. Рассматривать будет те предложения о подработке, которые отвечают единственному в своем роде ограничению: работать нужно как минимум на 0,25 ставки, больше — можно, меньше — нет.