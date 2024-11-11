Кондитер в Академию, кладовщик в детсад, аппаратчик водоочистки в ФОЦ. Десять любопытных вариантов подработки из Банка вакансий назвали белорусам в ноябре 2024

Сразу 10 интересных вакансий на подработку назвали в ноябре 2024 года. Чтобы узнать о вариантах частичной занятости и подработки на неполный рабочий день, обращаемся, как и в октябре-2024, к данным Общереспубликанского банка вакансий. Рассматривать будет те предложения о подработке, которые отвечают единственному в своем роде ограничению: работать нужно как минимум на 0,25 ставки, больше — можно, меньше — нет.
От 150 до 200 рублей при занятости на 0,25 ставки предлагается в Макаровской (Берестовицкий район Гродненской области) средней школы. Нужен лаборант. Рассматриваются работники со средним специальным образованием, есть и потенциально возможный бонус — «предусмотрена премия, надбавка за высокие достижения в труде».
Санитарка (операционная) требуется Краснопольскую центральную районную больницу, которая находится в Могилевской области. Из пожеланий к соискателям — общее среднее образование, плюс «английский хорошо». Подработка на четверть ставку, заработная плата — от 150 до 170 белорусских рублей.
Банк вакансий назвал белорусам десять интересных вариантов подработки в ноябре 2024. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Вакансия рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений открыта в инспекции МНГ по Новогрудскому району. Работника с общим средним образованием нужен на 0,25 ставки, график односменный, еще из требований — «стаж работы, наличие свидетельства о присвоении 5 квалификационного разряда по профессии». Зарплата — 150−160 рублей ежемесячно.
«Минский районный центр культуры» на 0,25 ставки открыл вакансию уборщика территорий, само рабочее место в агрогородке Лошаны Минского района. Рассматриваются кандидаты с общим средним образованием, зарплата — 150 рублей.
139−140 рублей готовы платить рабочему (машинисту) по стирке и ремонту спецодежды. Работодатель — средняя школа деревни Изабелин (это Волковысский район Гродненской области). Никаких требований, кроме общего среднего образования, работодатель в объявлении не указал. Что касается занятости, то речь идет именно про искомые 0,25 ставки.
Оператор котельной нужен для работы в гомельском филиале «Белгосстраха». Подработка на весомые 0,5 ставки, правда, как сказано в тексте объявления, «на период отопительного сезона». Нужно быть готовым и к двухсменному график. Зарплата — 133 рубля 24 копейки.
Меженская детский сад-средняя школа нуждается (на четверть ставки) в учителе физвоспитания. Находится учреждение образования в агрогородке Межа Городокского района Витебской области. Педагог, как отмечено в объявлении, должен иметь высшее образование. Занятость по односменному графику, зарплата — 111 рублей 88 копеек.
Физкультурно-оздоровительный центр «Костюковка-спорт», который находится в Гомеле, в Общереспубликанском банке опубликовал вакансию аппаратчика водоочистки. Подработка на 0,34 ставки, нужно иметь в виду еще и трехсменный график. Ищут сотрудника с соответствующим профессионально-техническим образованием, зарплата — до 110 BYN.
Специалисты требуются в самых разных сферах. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках ищет на четверть ставки профессионального кондитера. Работодатель хотел бы видеть специалиста с профессионально-техническим образованием, трудиться будет нужно в одну смену. Зарплата — от 82 до 158 белорусских рублей.
71 рубль 25 копеек — зарплата по вакансии кладовщика на 0,25 ставки. Работник нужен в детский сад № 1 городского поселка Вороново, занятость постоянная, по односменному графику.
Ранее мы писали о том, что в Минтруда сообщили о повышении пенсии белорусов, в среднем прибавка в 2025 году составит 14% (тут про это).