Тоньше гламура: Верник позировал с молодой актрисой, Кологривый делал комплименты

Цыпкин и Добронравов знакомились с премудростями ресторанного бизнеса Санкт-Петербурга на премьере документального сериала «Тонкий вкус». Никита Кологривый и Слава Копейкин хвалили творческие заслуги друг друга, а Григорий Верник позировал фотографам с Полиной Денисовой на премии журнала «OK!». Актеры Григорий Чабан и Георгий Парадзе пытались познать всю глубину стыда в новом одноименном спектакле. Певица Mona презентовала первый альбом. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Цыпкин, Добронравов и другие на премьере сериала «Тонкий вкус».
Открыла светский календарь минувшей недели премьера нового сезона документального сериала «Тонкий вкус», которая прошла во вторник, 5 ноября, в кинотеатре «Москва». Прошлый создатели посвятили ресторанам столицы, теперь же отправились в гастропутешествие в Санкт-Петербург. В четырех эпизодах мастера высокой кухни Северной столицы Дмитрий Блинов (Duoband), Артём и Алексей Гребенщиковы (BoBo), Анна Рязанская («Сад») и Валерия Скуратова (ЕМ) рассказывают о поисках новых вкусов, о работе в лучших ресторанах мира и о влиянии на их творчество самого города, в котором искусство и гастрономия неотделимы друг от друга. Всё от души сдобрено аппетитными крупными планами, поэтому на голодный желудок лучше не смотреть. Среди первых зрителей были писатель Александр Цыпкин, актеры Иван Добронравов, Владимир Мишуков и другие.
Премия «OK! Awards» «Больше, чем звёзды».
Пока одни герои столичной светской хроники планировали гастротур в Петербург, другие принимали похвалу за успехи в уходящем году. В среду, 6 ноября, состоялась ежегодная церемония вручения премии «OK! Awardsы» «Больше, чем звёзды», которую по традиции принимал отель Four Seasons. Мероприятие всегда отличалось внушительной светской явкой, поэтому первое, что оценили журналисты в этом году, — это то, что организаторы позаботились и об их удобстве: сделали красную ковровую дорожку длиннее и разместили ее в просторном зале. И это спасло светскую прессу, хоть и привыкшую к подобным неудобствам, от давки.
Филипп Киркоров появился в компании певицы Маргариты Овсянниковой, чем, впрочем, не удивил, потому что их совместные выходы не редкость. Другое дело молодые актеры Григорий Верник и Полина Денисова, известная по новым «Папиным дочкам». Пара вместе позировала фотографам, а церемонию провела за одним столиком, спровоцировав слухи о романе. Обратил на себя внимание и другой актерский союз — Максима Белбородова и Зои Бербер, которые вышли в свет впервые после рождения ребенка.
На церемонии также отметился почти весь каст «Слова пацана», где взаимно делился любезностями. Никита Кологривый (Кощей) и Слава Копейкин (Турбо) в велкам-зоне публично спорили, кто из них самый востребованный, указывая друг на друга. А их коллега Ярослав Могильников (Ералаш), получив статуэтку в категории «Новые лица. Кино и сериалы», передал свой приз Льву Зулькарнаеву (Зима). Тот, правда, потом передарил ее товарищу обратно. Их коллеги по сериалу Анастасия Красовская (Ирина Сергеевна), Елизавета Базыкина (Наташа) и Анна Пересильд (Айгуль) стали соведущими главного редактора «OK!» Вадима Верника. Ну и сам проект в итоге в довесок получил статуэтку в номинации «Событие года». На сцене к остальным присоединились режиссер Жора Крыжовников, Сергей Бурунов (Кирилл Суворов), Леон Кемстач (Пальто), Андрей Максимов (Желтый).
Награды в разных номинациях в этот вечер также получили Юлия Снигирь, Сергей Безруков, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Евгений Цыганов, Лариса Долина, Полина Гагарина и другие. Завершилась церемония на музыкальной ноте — под песни группы Uma2rman, которая в этом году отмечает 20-летие.
Никита Ефремов презентовал «Реплику».
Хотя и казалось, что весь свет кино этим вечером сосредоточился на Four Seasons, другие светские мероприятия без звездных гостей не остались. В «Синема Парк Мосфильм» 6 ноября «премьерили» остросюжетную сай-фай-драму «Реплика» с Никитой Ефремовым, Софьей Лебедевой и Владиславом Ценёвым в главных ролях, которые лично представили проект.
В «Реплике» смешалось всё: и любовный треугольник, и опасные игры с искусственным интеллектом. Братья Антон и Давид разрабатывают технологию, способную скопировать сознание человека в нейросеть. Но в итоге всё выходит из-под контроля: один увлекается темой настолько, что теряет связь с реальностью — копирует сознание жены брата и убеждает реплику, что это он ее муж.
Премьера иммерсивного спектакля «Стыд».
Фото: Софья ЗенинаГригорий Чабан.
На следующий день, в четверг, 7 ноября, столичная светская публика встретилась на другой закрытой премьере — иммерсивного спектакля «Стыд». Шоу посвящено теме психологии, а зритель по задумке создателей становится участником коллективной терапии. Актерский состав с эффектом ностальгии: одну из ролей исполнил Soldatov, известный сегодняшним 30-летним по песне «Ода нашей любви / Вдох-выдох», которая в свое время была главным хитом кнопочных телефонов. В постановке также задействованы актер Театра имени Ленсовета Григорий Чабан, известный по сериалу «Бывшие», и Георгий Парадзе.
Mona презентовала альбом.
Тем же вечером певица Mona презентовала друзьям сольный альбом «Дневник памяти», вдохновленный одноименным фильмом с Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс. В релиз вошло десять треков, в том числе фиты «Город дорог» с Macan, «Бабочка» с Гио Пика и «Безусловная любовь» с Navai.
Эльдар Джарахов появился в созвучном певице аутфите — в белоснежном костюме — и с внушительных размеров букетом цветов. Поддержать артистку также пришли Джиган, Elman, Анна Седокова, Сатир, Toni, Карина Мурашкина, Loc-Dog, Дава. Среди гостей была и певица Glukozа в новом имидже с синими волосами.