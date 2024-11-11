Тоньше гламура: Верник позировал с молодой актрисой, Кологривый делал комплименты

Открыла светский календарь минувшей недели премьера нового сезона документального сериала «Тонкий вкус», которая прошла во вторник, 5 ноября, в кинотеатре «Москва». Прошлый создатели посвятили ресторанам столицы, теперь же отправились в гастропутешествие в Санкт-Петербург. В четырех эпизодах мастера высокой кухни Северной столицы Дмитрий Блинов (Duoband), Артём и Алексей Гребенщиковы (BoBo), Анна Рязанская («Сад») и Валерия Скуратова (ЕМ) рассказывают о поисках новых вкусов, о работе в лучших ресторанах мира и о влиянии на их творчество самого города, в котором искусство и гастрономия неотделимы друг от друга. Всё от души сдобрено аппетитными крупными планами, поэтому на голодный желудок лучше не смотреть. Среди первых зрителей были писатель Александр Цыпкин, актеры Иван Добронравов, Владимир Мишуков и другие.