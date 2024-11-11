В Москве выставили на продажу новый ВАЗ-2109, который не ставился на учет

В Москве выставили на продажу ВАЗ-2109 1997 года в состоянии «капсулы времени». Автомобиль не проходил предпродажную подготовку, поэтому лишен установленных зеркал заднего вида и стеклоочистителей (они прилагаются в комплекте) и не был зарегистрирован, что подтверждает отсутствие номеров. Пробег машины составляет всего 913 км, а цена, запрашиваемая продавцом, — 2,5 млн рублей.
Этот ВАЗ-2109 сохранился в почти идеальном состоянии, без признаков коррозии. Комплектация стандартная, с задним сиденьем без подголовников и 13-дюймовыми штампованными колесными дисками.
Механика автомобиля также не подвергалась изменениям: он оснащен 1,5-литровым карбюраторным двигателем мощностью 72 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Машина разгоняется до 100 км/ч за 14 секунд и достигает максимальной скорости 156 км/ч.
Хотя цена 2,5 млн рублей для «девятки» в таком состоянии не является рекордной, она остается высокой. Для сравнения, современный седан Geely Emgrand с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач можно приобрести за 2,458 млн рублей, не учитывая возможные скидки.
Ранее Редкий экспортный экземпляр ВАЗ-2105 1998 года выпуска выставили на продажу на сайте бесплатных объявлений. Владельцы просят за автомобиль 10 млн рублей.