«Антиглянец»: пресс-секретарь Трампа Пипко имеет советские корни

Сама Элизабет Пипко с 17 лет занимается модельной деятельностью, однако это не помешало ей стать волонтером в президентской кампании 2016 года и выступать против проявлений антисемитизма. Кроме того, она активно занимается общественной деятельностью в качестве пресс-секретаря уже дважды избранного президента США.