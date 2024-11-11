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«Антиглянец»: пресс-секретарь Трампа Пипко имеет советские корни

28-летняя модель является внучкой советско-американского художника Марка Клионского.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа Элизабет Пипко имеет советские корни. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

По данным канала, 28-летняя модель является внучкой советско-американского художника Марка Клионского, который эмигрировал из СССР в 1974 году. В Соединенных Штатах художник считается одним из основоположников американской реалистической живописи последней четверти XX века.

Среди работ Клионского — портреты деятелей, чья судьба была неразрывно связана с Россией: Мстислава Ростроповича и Арманда Хаммера.

Сама Элизабет Пипко с 17 лет занимается модельной деятельностью, однако это не помешало ей стать волонтером в президентской кампании 2016 года и выступать против проявлений антисемитизма. Кроме того, она активно занимается общественной деятельностью в качестве пресс-секретаря уже дважды избранного президента США.

Ранее экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет стремиться к снятию напряженности в отношениях с Россией.

Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей победе.