Рассказываем, что обещает пока в Иркутске 11 ноября 2024

Погода в Иркутске 11 ноября 2024 ещё порадует жителей областного центра теплом. По информации синоптиков Иркутского я Гидрометцентра, ночи становятся холоднее и температура опустится до −8 градусов.
Погода в Иркутске 11 ноября 2024.
— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Днём +2…+4, — поделились в метеобюро.
Погода в Иркутске 11 ноября 2024 вновь не обещает снега. А вот в остальных частях региона пройдет мокрый снег. Скорость ветра будет до 13 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +5 градусов, но только при ясной погоде, иначе −4…-9. Ночь выдастся холодная до −18…-23.