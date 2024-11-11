Рассказываем, что обещает пока в Иркутске 11 ноября 2024

Погода в Иркутске 11 ноября 2024 вновь не обещает снега. А вот в остальных частях региона пройдет мокрый снег. Скорость ветра будет до 13 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +5 градусов, но только при ясной погоде, иначе −4…-9. Ночь выдастся холодная до −18…-23.