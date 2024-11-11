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Рассказываем, что обещает пока в Иркутске 11 ноября 2024

До +4 градусов прогреется воздух в Иркутске 11 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 11 ноября 2024 ещё порадует жителей областного центра теплом. По информации синоптиков Иркутского я Гидрометцентра, ночи становятся холоднее и температура опустится до −8 градусов.

Погода в Иркутске 11 ноября 2024.

— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Днём +2…+4, — поделились в метеобюро.

Погода в Иркутске 11 ноября 2024 вновь не обещает снега. А вот в остальных частях региона пройдет мокрый снег. Скорость ветра будет до 13 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +5 градусов, но только при ясной погоде, иначе −4…-9. Ночь выдастся холодная до −18…-23.