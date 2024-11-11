Стало известно, какие адреса затронет отключение отопления в Иркутске 11 ноября 2024

Очередное отключение отопления в Иркутске 11 ноября 2024 в этот раз затронет Свердловский округ. Точнее дома в микрорайоне Университетский и по улицам Лермонтова, Ломоносова, Радиостанция. Об этом сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска».