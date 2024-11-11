Стало известно, какие адреса затронет отключение отопления в Иркутске 11 ноября 2024

Очередное отключение отопления в Иркутске 11 ноября 2024 в этот раз затронет Свердловский округ. Точнее дома в микрорайоне Университетский и по улицам Лермонтова, Ломоносова, Радиостанция. Об этом сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска».
Отключение отопления в Иркутске 11 ноября 2024.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Ломоносова, 74 и в микрорайоне Первомайский, 28а, — сказано в сообщении.
Отключение отопления в Иркутске 11 ноября 2024 проведут для предупреждения аварий на сетях. Подробно ознакомиться с адресами попадающими под отключение можно в фотокарточке ниже.
Отключение отопления в Иркутске 11 ноября 2024. Фото: тг-канал «Оператор тепловых сетей Иркутска».