Армен Бабакохян попытался уехать на СВО во время судебного процесса

Приморский предприниматель Армен Бабакохян, обвиняемый в организации заказных убийств, на очередном заседании Фрунзенского суда по его делу ходатайствовал о возможности заключить контракт с Министерством обороны России для прохождения службы в зоне СВО. Судья отказала ему, и это не приостановит судебный процесс. Как уточнил адвокат Бабакохяна для издания «Новости Владивостока на VL.ru», окончательное решение о том, идти на воинскую службу или нет, предприниматель примет уже после приговора, который вынесут на следующей неделе.
Бабакохян попал под арест весной 2022 года по подозрению в причастности к убийствам предпринимателей Евгения Киргинцева и Олега Сединко, произошедшим в начале 2000-х. Против него показания дал исполнитель преступлений Игорь Ковальчук, уже осужденный на 14 лет колонии. Однако Бабакохян продолжает отрицать свою вину и утверждает, что у него не было причин для таких действий, указывая на тех, кто после убийств стал владельцем имущества погибших.
Сторона защиты привлекла внимание к свидетельским показаниям Сергея Губича, который на данный момент находится в СИЗО Владивостока. По данным адвоката Бабакохяна, Губич в 2002 году выкупил активы Олега Сединко после его смерти. В наследство родственники Сединко вступили раньше положенного срока и вскоре продали компанию «Новая волна» с арендными правами и всем оборудованием кинотеатра «Москва» (на тот момент именовавшегося New Wave Cinema) за сумму, превышающую 300 тысяч долларов. Защита Бабакохяна настаивала на вызове Губича в суд для дачи показаний под присягой, но судья ограничилась тем, что приобщила протокол опроса к делу.
Всего по делу Армена Бабакохяна прошло уже 21 судебное заседание. Следующее назначено на понедельник, 11 ноября. Как сообщил адвокат, в суде будет продемонстрировано видео, на котором Игорь Ковальчук показывает, как предположительно совершал убийство Сединко. Защита намерена доказать, что показания киллера против Бабакохяна не соответствуют реальным событиям.
После этого состоится еще одно заседание, которое должно стать завершающим: прозвучит последнее слово, и суд огласит приговор.
В стремлении уйти от наказания с помощью уезда на СВО Бабакохян в Приморье не одинок. Ранее на службу отправился бывший глава Большого Камня Рустям Абушаев и экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк. Также появилась информация о контракте с минобороны, который подписал бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, но его отъезд в зону СВО пока официально не подтвердился.