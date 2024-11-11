Армен Бабакохян попытался уехать на СВО во время судебного процесса

Сторона защиты привлекла внимание к свидетельским показаниям Сергея Губича, который на данный момент находится в СИЗО Владивостока. По данным адвоката Бабакохяна, Губич в 2002 году выкупил активы Олега Сединко после его смерти. В наследство родственники Сединко вступили раньше положенного срока и вскоре продали компанию «Новая волна» с арендными правами и всем оборудованием кинотеатра «Москва» (на тот момент именовавшегося New Wave Cinema) за сумму, превышающую 300 тысяч долларов. Защита Бабакохяна настаивала на вызове Губича в суд для дачи показаний под присягой, но судья ограничилась тем, что приобщила протокол опроса к делу.