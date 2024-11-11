Больше 2600 килограммов сомнительных продуктов изъяли в Хабаровском крае

Среди изъятых товаров — четыре партии мяса и мясной продукции на 65,8 килограмма, две партии мяса птицы на 155,3 килограмма, две партии молока и молочной продукции на 309,5 килограмма. Также нашли партию красной икры в 415 килограммов, партию кулинарных изделий на три килограмма, пять партий плодоовощной продукции массой 21 килограмм, в том числе три партии импортной продукции на семь килограммов. Кроме того, были изъяты молочные консервы — три партии общим весом 1665,8 килограмма.