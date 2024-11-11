Застрявший в Японии лайнер с россиянами на борту прибыл в порт Усун

Лайнер добрался до международного круизного порта Усун, расположенного в шанхайском районе Баошань, ранним утром по местному времени. Одна из пассажирок по имени Евгения рассказала, что часть россиян после прибытия в город отправится в международный аэропорт Пудун, откуда в 11:45 (05:45 мск) вылетят рейсом «Аэрофлота» до Москвы. Остальные туристы вылетят в другие дни, для них туроператор уже забронировал отель.