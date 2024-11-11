Застрявший в Японии лайнер с россиянами на борту прибыл в порт Усун

Круизный лайнер Spectrum of the Seas с российскими пассажирами на борту, который несколько дней застревал в Японии из-за технических проблем, прибыл в Шанхай в понедельник, сообщает РИА Новости.
Лайнер добрался до международного круизного порта Усун, расположенного в шанхайском районе Баошань, ранним утром по местному времени. Одна из пассажирок по имени Евгения рассказала, что часть россиян после прибытия в город отправится в международный аэропорт Пудун, откуда в 11:45 (05:45 мск) вылетят рейсом «Аэрофлота» до Москвы. Остальные туристы вылетят в другие дни, для них туроператор уже забронировал отель.
В генеральном консульстве РФ в Шанхае отметили, что, согласно информации китайской стороны, у прибывших россиян есть действующие транзитные визы, поэтому «проблем с миграционными властями они не предвидят». По данным генконсульства, компания-организатор круиза готова решить все вопросы по дальнейшему передвижению российских граждан после их прибытия в Шанхай.
Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что перевозчик Royal Caribbean International пообещал вернуть пассажирам 100% средств за круиз, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней. Компания также пообещала возместить стоимость перелета, если билеты приобретались через ее систему.