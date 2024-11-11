Приморский мед получит защиту от подделок

Напомним, в этом году Приморье заключило шесть контрактов на сумму свыше 500 тысяч долларов на поставку приморского меда. В краевом министерстве сельского хозяйства отметили, что экологичный продукт — один из приоритетных экспортных товаров региона. Указывается, что в 2023 году компания «Славный мед» экспортировала в Китай 37 тонн меда, а общий объем экспорта меда из Приморья в КНР достиг 641 тонны. В Шанхае компании уже функционирует фирменный магазин, где можно приобрести местный мед.