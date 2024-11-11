Приморский мед получит защиту от подделок

Агентство по развитию пчеловодства Приморья зарегистрирует свой товарный знак и логотип в Китае, чтобы защитить экологически чистую продукцию от подделок, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как отметил руководитель агентства Рамиль Еникеев, за последний год в китайских магазинах стало появляться больше фальсифицированного меда, имитирующего продукцию из Приморья. Он отметил, что заявку о регистрации на территории КНР торгового знака агентства и его логотипа уже подали.
«Производители приморского меда смогут размещать его на своей продукции, что предоставит им дополнительную защиту, в том числе и уголовно-правового характера, в борьбе с дешевым контрафактом», — добавил Рамиль Еникеев.
С начала года из Приморья в Китай экспортировали более 450 тонн таежного меда. В будущем поставки экологически чистого продукта планируется расширить на Вьетнам и страны арабского мира.
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Напомним, в этом году Приморье заключило шесть контрактов на сумму свыше 500 тысяч долларов на поставку приморского меда. В краевом министерстве сельского хозяйства отметили, что экологичный продукт — один из приоритетных экспортных товаров региона. Указывается, что в 2023 году компания «Славный мед» экспортировала в Китай 37 тонн меда, а общий объем экспорта меда из Приморья в КНР достиг 641 тонны. В Шанхае компании уже функционирует фирменный магазин, где можно приобрести местный мед.