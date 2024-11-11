Немного снега и холод до −11 градусов. Рассказываем, какой будет погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 ноября

Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 ноября ожидается уже с отрицательными дневными температурами воздуха. Однако, небесная канцелярия еще пару побалует сибиряков. Так в областном центре днем 11 ноября столбики уличных термометров поднимутся до +2…+4 градуса. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Рассказываем, чего ждать от природы в ближайшие семь дней.
Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 ноября.
— В Иркутске днем 11 ноября переменная облачность, без существенных осадков, — говорят в Иркутском Гидрометцентре. — В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 3−8 м/с. Воздух прогреется до +2..+4 градусов.
Во вторник в столице Приангарья ожидается все еще теплая (конечно, по ноябрьским меркам) погода. По данным Гидрометцентра России, в Иркутске 12 ноября облачно, без осадков. Ночью синоптики обещают всего −1 градус, а днем до +5. А дальше? А вот дальше всех нас ждет похолодание.
— В Иркутске ночью 13 ноября похолодает до −5 градусов, будет облачно, временами станет пробрасывать небольшой снег, вероятность осадков 79%, — рассказывают в Гидрометцентре России. — Облачная погода сохранится и днем. Осадки прекратятся, но температура воздуха повысится лишь до −3 градусов.
В ночь на четверг в региональном центре станет еще холоднее. Термометры на иркутских улицах покажут −10 градусов. Снега в темное время суток не предвидится. Не будет осадков и днем 14 ноября. Погода прогнозируется облачная с прояснениями, что касается температуры воздуха днем, ожидается до −1 градуса.
Ночь на пятницу также будет холодной — метеорологи предупреждают снова о −10 градусах. Днем 15 ноября показатели поднимутся только до −3 градусов. В эти сутки небесная канцелярия пошлет на землю облачность с прояснениями, а вот снегом пугать не станет.
Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 ноября: прогноз на выходные.
Субботняя ночь окажется самой холодной на этой неделе. По данным Гидрометцентра России, в Иркутске похолодает до −11 градусов. Днем температурные показатели также обещаются отрицательные — до −3 градусов.
В ночь на воскресенье в столице Приангарья, по данным портала Гисметео, −10 градусов, зато днем ясно и ноль. Но ожидать, что в середине ноября к нам вернутся плюсовые показатели температур, конечно, уже не стоит.
Напоминаем, что в Иркутске проходят игры первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом. Сибиряки в ноябре могут посмотреть несколько домашних матчей Байкал-Энергии — расписание игр здесь.
Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 ноября: данные по дням Погода в Иркутске на неделю. Данные Гидрометцентра России.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 ноября.