Немного снега и холод до −11 градусов. Рассказываем, какой будет погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 ноября

Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 ноября ожидается уже с отрицательными дневными температурами воздуха. Однако, небесная канцелярия еще пару побалует сибиряков. Так в областном центре днем 11 ноября столбики уличных термометров поднимутся до +2…+4 градуса. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Рассказываем, чего ждать от природы в ближайшие семь дней.