В Хабаровский краевой музыкальный театр доставили новые инструменты

Всего на масштабную закупку выделили 18 миллионов рублей. В ведомстве отметили, что крупное обновление инструментов планировалось еще до октябрьского пожара в здании на улице Карла Маркса.
«В пожаре мы утратили личные музыкальные инструменты. Для всего коллектива новые инструменты — большая ценность, теперь артисты оркестра будут играть на них в предстоящих концертах и спектаклях», — отметил главный дирижер ХКМТ Руслан Антипинский.
Эта партия не последняя — в ближайшее время должна состояться еще одна поставка.
Напомним, после крупного пожара, уничтожившего здание Хабаровского краевого музыкального театра 2 октября, власти региона заявили о намерениях восстановить строение. Сейчас горожане выбирают проект будущей площадки.