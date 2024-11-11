Олбани
+8°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровский краевой музыкальный театр доставили новые инструменты

Артисты оркестра Хабаровского краевого музыкального академического театра (ХКМТ) получили 46 новых музыкальных инструментов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Источник: Соцсети

Всего на масштабную закупку выделили 18 миллионов рублей. В ведомстве отметили, что крупное обновление инструментов планировалось еще до октябрьского пожара в здании на улице Карла Маркса.

«В пожаре мы утратили личные музыкальные инструменты. Для всего коллектива новые инструменты — большая ценность, теперь артисты оркестра будут играть на них в предстоящих концертах и спектаклях», — отметил главный дирижер ХКМТ Руслан Антипинский.

Эта партия не последняя — в ближайшее время должна состояться еще одна поставка.

Напомним, после крупного пожара, уничтожившего здание Хабаровского краевого музыкального театра 2 октября, власти региона заявили о намерениях восстановить строение. Сейчас горожане выбирают проект будущей площадки.

театр