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Жителям Новосибирска рассказали, как доехать за 6 минут на другой берег Оби без пробок

О том, как доехать за шесть минут на другой берег Оби Новосибирска без пробок, рассказали местным жителям.

Источник: РИА "Новости"

По данным портала «АиФ Новосибирск», жителям Новосибирска порекомендовали передвигаться на пригородных электричках, чтобы успеть добраться с одного берега Оби на другой. Об этом рассказали представители железнодорожной отрасли.

Так, например, жители микрорайона Весенний могут добраться до остановки «Речной вокзал» за 9−14 минут. При этом отмечается, что стоимость билета на городской электричке не отличается от проезда в городском общественном транспорте.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирцам объяснили полеты ночного вертолета над городом.