В Красноярске 11 ноября ожидается сильный ветер

Сегодня, 11 ноября, в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Также непогода будет бушевать в Хакасии, Туве и на юге Таймыра. На дорогах региона гололедица.
Специалисты рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. Телефон экстренных служб — 112.