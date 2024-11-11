Олбани
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске 11 ноября ожидается сильный ветер

Красноярцев снова предупредили о сильном ветре.

Сейчас в Олбани: +9° 5 м/с 66% 754 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 ноября, в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Также непогода будет бушевать в Хакасии, Туве и на юге Таймыра. На дорогах региона гололедица.

Специалисты рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. Телефон экстренных служб — 112.