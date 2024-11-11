Воду перестанут завозить в детский сад в поселке Каменск Чунского района

В детский сад поселка Каменск Чунского района перестанут завозить воду. А все потому что там скоро появится своя скважина. Как сообщил в своем тг-канале мэр района Николай Хрычов, бурильные работы уже на стадии завершения.
— Как мы и рассчитывали, глубина скважины — 80 метров! Из всех, что мы делали, это самая глубокая и сложная в работе скважина. Неудивительно, что десятилетиями в саду была привозная вода, — поделился Николай Хрычов.
9 ноября был установлен насос для первичной прокачки воды. В ближайшее время ее проведут в здание. Теперь вода в детском саду будет всегда. Следующий на очереди Досуговый центр в поселке Парчум. Там тоже будут бурить скважину.
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