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Снег будет идти в понедельник на Южном Урале

В понедельник, 11 ноября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 81% 749 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днем составит от −2 до −7 градусов. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой мокрый снег, снег. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 градусов. Ветер западный, северо-западный 6−11 метров в секунду, порывы до 16.

День Ангела сегодня, 11 ноября, у Авраама, Агафьи, Алексея, Анастасии, Андрея, Анны, Афанасия, Василия, Виктора, Евгения, Клавдия, Кузьмы, Леонида, Марии, Наума, Николая, Павла, Тимофея, Филиппа.

Между прочим, 11 ноября 2024 года отмечают день Овчара и Овечницы. Согласно народным приметам, сегодня запрещено стирать белье. Дело в том, что из-за этого в семье начнутся скандалы.