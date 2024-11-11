Снег будет идти в понедельник на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от −2 до −7 градусов. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой мокрый снег, снег. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 градусов. Ветер западный, северо-западный 6−11 метров в секунду, порывы до 16.
День Ангела сегодня, 11 ноября, у Авраама, Агафьи, Алексея, Анастасии, Андрея, Анны, Афанасия, Василия, Виктора, Евгения, Клавдия, Кузьмы, Леонида, Марии, Наума, Николая, Павла, Тимофея, Филиппа.
Между прочим, 11 ноября 2024 года отмечают день Овчара и Овечницы. Согласно народным приметам, сегодня запрещено стирать белье. Дело в том, что из-за этого в семье начнутся скандалы.