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Пресс-секретаря певца Shaman похоронят 13 ноября

В настоящее время решается вопрос о месте похорон.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретаря артиста Shaman (Ярослав Дронов) и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского, который скончался на 41-м году жизни, похоронят 13 ноября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник из его окружения.

«Похороны состоятся в среду, сейчас решается вопрос о месте захоронения», — уточнил источник.

О смерти Коробкова-Землянского стало известно 10 ноября. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

Ранее сообщалось, что тело 41-летнего журналиста было найдено в его доме в Москве. Его тело обнаружила супруга, телесных повреждений не было.