Пресс-секретаря певца Shaman похоронят 13 ноября

Пресс-секретаря артиста Shaman (Ярослав Дронов) и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского, который скончался на 41-м году жизни, похоронят 13 ноября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник из его окружения.