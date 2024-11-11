Пресс-секретаря певца Shaman похоронят 13 ноября

Пресс-секретаря артиста Shaman (Ярослав Дронов) и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского, который скончался на 41-м году жизни, похоронят 13 ноября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник из его окружения.
«Похороны состоятся в среду, сейчас решается вопрос о месте захоронения», — уточнил источник.
О смерти Коробкова-Землянского стало известно 10 ноября. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.
Ранее сообщалось, что тело 41-летнего журналиста было найдено в его доме в Москве. Его тело обнаружила супруга, телесных повреждений не было.