Появился график временного отключения телевизора в Омской области

Так, во вторник, 12 ноября 2024 года, перебои ожидаются в Михайловке — с 11 до 17 часов. В среду, 13 ноября, в те же часы отключения могут возникнуть в селе Щербаки Саргатского района. А в четверг, 14 ноября, с 9 до 15 часов вероятны перебои в селе Саргатское.