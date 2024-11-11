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Появился график временного отключения телевизора в Омской области

Стало известно, жители каких районов Омской области столкнутся с перебоями в работе телевизора на текущей неделе, с 11 по 17 ноября 2024 года. Согласно информации на портале Цифрового эфирного телевидения, сложности с просмотром телепрограмм могут возникнуть у жителей трех населенных пунктов.

Источник: Mail.ru

Так, во вторник, 12 ноября 2024 года, перебои ожидаются в Михайловке — с 11 до 17 часов. В среду, 13 ноября, в те же часы отключения могут возникнуть в селе Щербаки Саргатского района. А в четверг, 14 ноября, с 9 до 15 часов вероятны перебои в селе Саргатское.

Ожидается, что сложности могут возникнуть с просмотром всех 20 стандартных цифровых каналов. Предполагается, что в указанные часы будут проводиться работы, требующие отключения передающего оборудования. Однако из-за плохой погоды их могут перенести.

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