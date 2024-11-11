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В Прикамье шестиклассник помог задержать пьяного водителя

Прикамскому школьнику вручили премию имени генерала-майора Мажуры.

Источник: ГУ МВД

Школьник из Менделеево обратил внимание, что по улице едет автомобиль, виляя из стороны в сторону. 12-летний мальчик запомнил номер машины и позвонил в полицию, не забыв указать марку автомобиля.

Сотрудники ДПС тут же выехали на место и задержали пьяного водителя.

— Освидетельствование показало, что у него была близкая к тяжелой степень опьянения, — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. — Бдительный мальчик помог предотвратить потенциальную аварию, которая вполне могла случиться на дороге.

Менделеевскому ученику в итоге присвоили премию имени генерал-майора милиции Ивана Владимировича Мажуры в номинации «За личный вклад в охрану правопорядка». Ее вручил Елисею Фадееву лично начальник главного краевого управления МВД, генерал-лейтенант Александр Щеглов на церемонии награждения отличившихся в этом году прикамских полицейских в честь Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

СПРАВКА «КП».

Ежегодная краевая премия сотрудникам органов внутренних дел, которая вручается по шести номинациям, названа в честь участника Великой Отечественной войны, генерал-майора милиции Ивана Владимировича Мажуры, который возглавлял региональное МВД с 1969 по 1982 годы.