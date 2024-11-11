В Прикамье шестиклассник помог задержать пьяного водителя

Менделеевскому ученику в итоге присвоили премию имени генерал-майора милиции Ивана Владимировича Мажуры в номинации «За личный вклад в охрану правопорядка». Ее вручил Елисею Фадееву лично начальник главного краевого управления МВД, генерал-лейтенант Александр Щеглов на церемонии награждения отличившихся в этом году прикамских полицейских в честь Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.