В Прикамье шестиклассник помог задержать пьяного водителя

Школьник из Менделеево обратил внимание, что по улице едет автомобиль, виляя из стороны в сторону. 12-летний мальчик запомнил номер машины и позвонил в полицию, не забыв указать марку автомобиля.
Сотрудники ДПС тут же выехали на место и задержали пьяного водителя.
— Освидетельствование показало, что у него была близкая к тяжелой степень опьянения, — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. — Бдительный мальчик помог предотвратить потенциальную аварию, которая вполне могла случиться на дороге.
Менделеевскому ученику в итоге присвоили премию имени генерал-майора милиции Ивана Владимировича Мажуры в номинации «За личный вклад в охрану правопорядка». Ее вручил Елисею Фадееву лично начальник главного краевого управления МВД, генерал-лейтенант Александр Щеглов на церемонии награждения отличившихся в этом году прикамских полицейских в честь Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
СПРАВКА «КП».
Ежегодная краевая премия сотрудникам органов внутренних дел, которая вручается по шести номинациям, названа в честь участника Великой Отечественной войны, генерал-майора милиции Ивана Владимировича Мажуры, который возглавлял региональное МВД с 1969 по 1982 годы.